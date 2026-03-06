ホームセンター「DCM」が公式「X」アカウントで、「何の野菜の苗か分かりますか？」とクイズを出題。ユーザーから続々と回答が寄せられ、大きな反響がありました。【画像】へぇ…おもしろい！コチラが「野菜の苗クイズ」の回答です！西日本では呼び方が違う？公式アカウントは、「これ、何の野菜の苗か分かりますか？」というコメントとともに、苗の写真を投稿。投稿は35万回表示され、400件以上のコメントが投稿されていま