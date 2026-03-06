元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）が弟子の伯乃富士（22）に暴力を振るっていたことが発覚。協会に報告し、処分を待っている。【もっと読む】「タニマチの連れの女性に手を出し…」問題視されていた暴行“被害者”伯乃富士の酒癖・女癖・非常識世間を揺るがすこの事件。ただ、角界では「起こるべくして起きた」という見方もある。背景にあるとささやかれているのが、元横綱白鵬との「壮絶因縁」だ。そもそも伯乃富士は、白