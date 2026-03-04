新らしい超タフネスモデル「TORQUE G07」は本体価格が131,800円に！auから3月18日に発売既報通り、KDDおよび沖縄セルラー電話が携帯電話サービス「au」向け超タフネスモデル「TORQUE」シリーズの新製品として5G対応ミッドハイレンジススマートフォン（スマホ）「TORQUE G07（型番：KYG06）」（Kyocera製）を発表しました。発売日は2026年3月18日（水）で、発売に先立って2月25日（水）10時より予約受付を実施しています。販売拠点