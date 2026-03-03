きょう（3日）未明、香川県坂出市の予讃線 讃岐府中駅の構内で電気設備の工事をしていた男性が列車にはねられ死亡する事故がありました。 【地図をみる】讃岐府中駅線路で電気設備の工事をしていた男性が快速マリンライナーにはねられ死亡 警察によりますと、きょう午前0時53分、下り快速列車「マリンライナー75号（高松行き）」の運転手から「人が列車にあたった」と110番通報がありました。 線路の工事を行って