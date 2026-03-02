「議事録に残したくない何かがあるのか」２月26日、高市早苗総理（64）は首相官邸で消費税減税や給付付き税額控除の制度設計を議論する「社会保障国民会議」の初会合を開催。高市総理は「税・社会保険料、物価高に苦しむ中低所得者の負担を緩和したい。できるだけ早期に必要な法案の国会提出を目指したい」と述べた。しかし、野党第１党、第２党の中道改革連合（以下、中道）と国民民主党は参加を見送ると表明。参政党や共産党、れ