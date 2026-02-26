AIツールのClaudeを開発するAnthropicが、コンピューターを操作するAIエージェントを手がけているAIスタートアップ「Vercept」を買収すると発表しました。この買収により、Claudeがライブアプリケーション内で複数ステップのタスクを実行する能力が向上するとのことです。Anthropic acquires Vercept to advance Claude's computer use capabilities \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/acquires-verceptVercept is joinin