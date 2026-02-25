滋賀県警本部＝大津市滋賀県彦根市で昨年10月、制御困難な時速約120キロで軽乗用車を運転して事故を起こし、乗せていた10代の女性2人を死なせたとして、彦根署は25日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の疑いで、同市、無職永井望開容疑者（21）を逮捕した。署によると、女性同士がバイト仲間だったとみられ、永井容疑者が職場に送る途中だった。容疑者は「仕事に遅れそうで急いでいた」と供述している。現場は見通しの良