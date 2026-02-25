»ñÎÁÅì¤«¤¬¤ï·Ù»¡½ð 18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¾¯Ç¯¤Ë²¼È¾¿È¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¿®¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤¬25Æü¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Åì¤«¤¬¤ï·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡¢¹áÀî¸©¤Ë½»¤à18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤Ë²¼È¾¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢Á÷¿®¤µ¤»¤Æ»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£