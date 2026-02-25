¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡×Î×»þ±Ø¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤ò¸¡Æ¤¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ïº£·î¡¢ÃÏ²¼Å´7¹æÀþ¡Êºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»Àþ¡Ë¤Î´äÄÐ±ä¿­¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â®Ã£À­¸þ¾å»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¤ÎÁÇ°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢±ä¿­¶è´Ö¤Ë¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÎ×»þ±Ø¤È¤·¤Æ¿·Àß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¥³¥³¤¬¿·±Ø¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡×¤ÎÁÛÄê°ÌÃÖ¤Ç¤¹¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡×¤ÏÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢6Ëü3700¿Í¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë