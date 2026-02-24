ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のボーカル・河村隆一が２３日までに自身の公式サイトを更新。同グループのドラム・真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんが死去したことを受け、声明を発表した。メンバーの連名で声明を発表し「ＬＵＮＡＳＥＡのかけがえのないドラマー真矢が、２０２６年２月１７日１８時１６分永眠いたしました。２０２０年にステージ４の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、