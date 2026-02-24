ESSEonlineで2026年1月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。白菜やニンジンなど、安くなった野菜を買いすぎて余らせたことはありませんか？ ここでは、食べ物のムダを減らす「野菜の冷凍保存アイデア」を4つ紹介します。栄養士として働いた経験をもつ、節約上手のライター・本多めぐさん（50代・夫婦ふたり暮らし）にお聞きしました。※ 記事の初出は2026年1月。年齢を含め内容は執筆時