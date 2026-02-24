イタリア・シチリア島のカターニア市で、空き地にゴミを捨てる犬の姿が２回も監視カメラに捉えられた。当局が飼い主を特定し、罰金を科した。イタリアの通信社アンサ通信が先日、報じた。この事件は、市が不法投棄を行う者を特定し処罰するために設置した監視カメラの映像を確認した際に発覚した。映像には、小型犬が口にゴミ袋をくわえて道路に置く様子が映っている。しかも、２日連続で行われていた。飼い主が監視カメラに映