累計発行部数200万部を突破し、電子書籍ストア「ブックライブ」で2年連続年間ランキング1位を獲得した人気コミック「『きみを愛する気はない』と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます」（略称「きみ愛」）のTVアニメ化が決定しました。2026年7月より、テレビ朝日系列およびBS朝日にて放送開始。あわせて、メインキャスト、メインビジュアル、ティザーPV、さらに原作者やキャストからのコメントが一挙解禁されました。【その