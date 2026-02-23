2月17日、ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名・山田真矢）さん（享年56）が亡くなっていたことがわかった。集英社オンラインでは、昨年9月に病状を公表した際、真矢さんの復帰を信じて祈るファンの声を取材していた。 【画像】黒服の軍団に染まった東京ドーム   ツアー、レコーディング、そして昨年2月の東京ドーム公演。いま思えば、そうしたすべてを闘病と並走していた真