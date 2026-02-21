¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Î50Âå¤Ï¡¢Êë¤é¤·Êý¤È¤È¤â¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤»þµ¨¡£¡Ö·ëº§30Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¼ã¾¾ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤â¤â¤È¤Ë¡¢50ÂåÉ×ÉØ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤òÊÝ¤Æ¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§30Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤òÌÏº÷Ãæ50Âå¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ò²á¤®¡¢À¸¤­Êý¤äÊë¤é¤·Êý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç