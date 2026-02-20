ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）がフリーの演技終了直後に見せた、唇に指をあてて小首をかしげるしぐさが話題となっている。木村拓也キャスターが“あのポーズ”の秘話を本人に聞いた。――演技が終わった後の（首をかしげた）この表情について、詳しく教えていただいてもいいですか。中井亜美選手：う〜ん、アクセルをしっかり着氷できた分、細かなミスが