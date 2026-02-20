2004年に発売されたゲーム『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』（FRLG）が、Nintendo Switchで2月27日に配信予定であることが20日、わかった。本体から接続できるニンテンドーeショップにて突然紹介された。【画像】ホントだ！巨大なフシギバナ配信される『ポケモンFRLG』場面カット同ゲームは、シリーズ初代『ポケモン赤・緑』（1996年発売）のリメイク作品で、ゲームボーイアドバンスにて2004年に発売。