政治ジャーナリスト田崎史郎氏が18日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、衆院選を踏まえての消費減税の実現について感触を語った。衆院選で316議席（315＋追加公認1）を獲得した自民は、選挙公約に食料品の消費税率を2年限定でゼロにすることを掲げた。与党は食料品に限った2年限定の消費税率ゼロの実現を公約に掲げている。高市早苗首相（自民党総裁）は、超党派で作る国民会議で協議