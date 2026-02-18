ミラノ・コルティナ五輪で2026年2月18日（日本時間）、フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が行われ、五輪初出場の中井亜美選手（17）が自己ベスト、今季世界2位の78.7点を記録し、首位に立った。中井選手がSPで使った楽曲は、イタリア映画の巨匠フェデリコ・フェリーニ監督の名作「道」の挿入曲。これがSNSで「エモい」などと注目を集めている。「『道』と言えば、高橋大輔選手が...」バンクーバー五輪で国際オリンピ