【UEFAチャンピオンズリーグ】ベンフィカ 0−1 レアル・マドリード（日本時間2月18日／エスタディオ・ダ・ルス）【映像】ヴィニシウスがゴラッソ→腰振りダンス→警告 レアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールが、スーパーゴラッソを炸裂。しかしその後にトラブルが起こり、9分間も試合が中断する事態となった。日本時間2月18日、レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ