コメダ珈琲店とドムドムハンバーガーがコラボした「台湾ミンチのコメドムバーガー」が、1月29日（木）から期間限定で登場しました！コメダとドムドムのコラボは、今年の福袋に続いて2回目です。さっそく、店舗へ足を運んできました。赤いメニュー表が目を引きます。注文時に、「辛子マヨネーズか、普通のマヨネーズか」を聞かれました。せっかくなので、今回は辛子マヨネーズをチョイス。運ばれてきたバーガーは、なかなか