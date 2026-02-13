連日の日本人選手の活躍を伝えるミラノ・コルティナ冬季五輪だが、2026年2月13日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）では熱戦の合間に起きた珍事を紹介した。テレビを通じて元カノにアピールバイアスロン男子20キロのレース後に、銅メダルをとったノルウェーのレグライ選手がレース後の地元テレビのインタビューで、突然「浮気」を告白したのだ。6か月前に私は人生最愛の人に出会いましたと話し始め、3か月前には人生最