妻として母としてひとりの人間として毎日一生懸命頑張っているのに、少しの優しさすら分け与えてもらえず、心が折れてしまいそうになることはありませんか。本来なら一番わかっていてほしいはずの、旦那さんからの言葉に落ち込むママからこのような声が寄せられました。『母親の立場ってなんなんだろう』なんとも重いものを感じるひとこと。投稿者さんに一体何があったのでしょう。実は胃腸炎になった家族の看病をしていたら、投稿