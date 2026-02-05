任天堂は5日、各ゲームメーカーの新作ソフトを発表する番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」（ニンダイ）を配信した。冒頭、野球選手・大谷翔平が登場し、ゲームソフトを紹介した。【画像】大谷翔平が紹介した『パワプロ』新作ビジュアル配信がスタートすると、いきなり大谷選手が登場し、「ニンテンドーダイレクトをご覧のみなさん、またお会いできましたね。今回は世界に挑戦できるゲームを紹介しま