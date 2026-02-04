大学生が特産品で地域を盛り上げようと開発した「ビール」のお披露目会が2月4日、小松島市で開かれました。使われたのは、ある意外な野菜、一体どんなビールか取材しました。佐々木さんの取材です。 クリーミーな泡と弾ける刺激、見ているだけで喉が鳴る黄金色。実はこのビール、キュウリからできているんです。その名も「きゅうりビール」、徳島文理大学の学生が、地域の特産品を使ってま