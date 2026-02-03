1月28日、JR東海は愛知県・豊橋と名古屋を結ぶ主要な割引ききっぷを、3月末までにすべて廃止すると発表した。【写真】名鉄に流れる？3月で終了するJR東海のお得なきっぷ地元民だけでなく、“最も安く名古屋へ行けるきっぷ”として旅行者にも長年親しまれてきた「JR名古屋豊橋カルテットきっぷ」や「名古屋往復きっぷ」が廃止されることで、SNSでは悲しみの声が多く上がっている。廃止の理由をJR東海に聞いた通常片道1340円か