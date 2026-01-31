◆ 「30−30」達成の中堅手が2大会連続出場へ シアトル・マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（25）が今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として参戦すると現地時間30日、同代表公式Xが発表した。ロドリゲスは2022年にMLBデビューを飾って新人王に輝くと、翌2023年には「30本塁打−30盗塁」を達成してシルバースラッガー賞を2年連続で受賞。昨季は自己最多の160試合に出場して