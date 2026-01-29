太平洋戦争末期、つるぎ町の真光寺に疎開中に火災のため亡くなった児童16人を弔う「十六地蔵尊法要」が、命日にあたる1月29日に現地でしめやかに行われました。太平洋戦争末期、81年前の1月29日に、つるぎ町貞光の真光寺には、大阪市の南恩加島小学校から男子児童29人が集団疎開していました。しかしその日の夜、本堂が火事になり、逃げ遅れた児童16人が亡くなりました。この痛ましい出来事を語り継ごうと、火事の翌年、境内に十六