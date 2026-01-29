署名提出後に記者会見する、事故で亡くなった小柳憲さんの姉長文恵さん＝29日午後、福岡市大分市の一般道で2021年、時速194キロで乗用車が右折車と衝突した死亡事故で、自動車運転処罰法違反の危険運転致死罪の成立を認めず、被告の男（24）に懲役4年6月を言い渡した福岡高裁判決を不服とし、遺族が29日、上告を求める署名約7万筆を福岡高検に提出した。「社会的常識とかけ離れた判決なのは明らかだ」と訴えた。上告期限は来月5