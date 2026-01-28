news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「観光地・シチリアで大規模地滑り1500人以上が避難」についてお伝えします。◇これは27日に撮影されたイタリア・シチリア島の映像です。観光地としても人気の島ですが、あらわになっている茶色の斜面。崖の上には民家があるのも確認できます。今にも崩れ落ちそうな建物も…。地元当局によりますと、25日イタリア・シチリア島でによる大規模な地滑りが発生、民家が倒壊