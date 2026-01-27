今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの娘さんが通っていた保育園では、保護者も一緒に参加する親子遠足というものがありました。園から親子遠足の案内をもらって楽しみにしていたA子さんですが、ある日「他の日にずらせませんか！？」そう先生に詰め寄るママさんを目撃してしまって──。 親子遠足 娘が通っていた保育園では、年に2回ほど、保護者も一緒に参加する親子遠足というものがありま