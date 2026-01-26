Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤¦¤º¤Þ¤­¥Ê¥ë¥È¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÍÂåÌÜ²Ð±Æ¤Î¡ÖÇÈÉ÷¥ß¥Ê¥È¡×¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¯¥Ê¥¤¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¡Ö¥ß¥Ê¥È¤Î¥¯¥Ê¥¤¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ø¡Ö¥ß¥Ê¥È¤Î¥¯¥Ê¥¤¡×ÉÕ Ç¦Î¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¥ß¥Ê¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÇÈÉ÷¥ß¥Ê¥È¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÈôÍë¿À¤Î½Ñ¡É