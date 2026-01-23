2026年1月20日ごろ、中古書籍販売「ブックオフ」に関する根拠不明の情報がSNS上で拡散した。同店に持ち込んだ中古品に値段がつかなかった場合、「引き取り処分」を提案されるが、拡散した投稿では、引き取った商品を無料で仕入れている、と批判していた。運営会社ブックオフグループホールディングスのグループ戦略企画部は23日、この情報は「事実ではございません」と取材に説明。値段がつかずに引き取った本や雑誌は、古紙として