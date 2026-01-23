1路線まるまる「ETCだけ」が登場NEXCO中日本は2026年1月22日、35の料金所を新たにETC専用料にすると発表しました。これにより、「現金車の乗り降りが一切できない高速道路」も完成することになります。【1路線まるまる…】これが「現金は一切NG」の高速道路です（画像）高速道路の“ETC専用化”は、国も主導する形で各高速道路会社が段階的に進めています。NEXCO中日本管内ではこれまで50以上のICがETC専用化されています。