詐欺や犯罪が巧妙化する現代、老親世代にとって、最も信頼できるのは「手元にある現物」だけかもしれません。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏がAさんの事例とともに、現物資産がもたらす衝撃と、正しく引き継ぐための知恵を解説します。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。疑い深い父の口癖Aさんは54歳の会社員。大学卒業後の就職をきっかけに実家を離れました。Aさんの