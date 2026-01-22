「焼肉店」がかつてないほどの苦境に追い込まれている。東京商工リサーチが1月7日に報じたところによれば、2025年の焼肉店の倒産は過去最多となる59件に達し、これまで最多だった2024年の45件をさらに上回る形となった。円安を背景にした輸入牛肉の価格高騰を中心に、焼肉とは切っても切り離せない関係のコメの値上がり、そして外食業界全体が頭を抱える光熱費や人件費の高止まり……。様々な要因が襲いかかり、かと言って安易に値