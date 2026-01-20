今日（20日）午前11時ごろから行方不明となっている熊本県阿蘇市の動物園「カドリー・ドミニオン」の遊覧用ヘリコプターについて、熊本県の木村敬知事がコメントを発表しました。 【ライブ配信】阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～ カドリー・ドミニオンなどによりますと、ヘリには64歳の男性パイロットと、台湾出身の客2人（男性41歳、女性36歳）が搭乗しています。 木村知事は「搭乗