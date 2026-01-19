クッションに「涙を流す顔」が複数浮かびあがる――。そんな?怪現象?が頻発するようになってしまったご家庭が、X上で注目を浴びている。【話題のポスト】351.6万回表示、8.4万いいねの?イヤイヤ期の楽しみ?Xユーザーのおみき（＠omiki_31）さんが2026年1月5日に投稿したのは、問題のクッションの写真。確かに横並びに4つほど、顔っぽい跡が。これは、いったい――！？写真には、こんな呟きが添えられている。「娘、泣いてる時に