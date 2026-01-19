今年の大学入学共通テストはきのう2日間の日程を終えました。スマートフォンを使用したなどとして、全国で7人の不正行為が確認されました。【映像】試験会場の様子今年で6回目となる共通テストは、きのうとおとといの2日間で実施されました。大学入試センターによりますと、宮城県、千葉県、福岡県でそれぞれ1人が試験中にスマートフォンを使用したということです。福岡県では、数学の試験中に受験生の1人が足の間にスマー