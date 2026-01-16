iPadOSは常にアップデートされてきたが、今回のOS 26ほど劇的に変化を遂げるのは初のこと。Macユーザーならおなじみの機能が追加されるなど、タブレットを超えて、PCライクに利用できる機能が多数備わった。 【1】「Liquid Glass」の採用でデザインがより美しく！ ↑アプリやファイルのアイコンも、半透明のガラス調になり浮き出ているデザインに変更（上）。ロック画面はデジタル時計が壁紙や通知に応じて変化する（下