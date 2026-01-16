◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１６日、中国・張家口）女子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、今季５勝を挙げる丸山希（北野建設）は、合計２２１・９点で２位に入り、４戦ぶりに表彰台に立った。１回目に１２７メートルを飛び２位につけると２回目も１２４・５メートル。大ジャンプを２本そろえたニカ・プレブツ（スロベニア）には及ばなかったものの、今季１１度目の表彰台を確保。近３戦