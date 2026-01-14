ニューストップ > 国内ニュース > 白タク行為の疑いで会社元社長を逮捕、俳優・高橋智子さんの死亡事件… 時事ニュース 交通事故 詐欺 FNNプライムオンライン 白タク行為の疑いで会社元社長を逮捕、俳優・高橋智子さんの死亡事件で発覚 2026年1月14日 12時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「白タク」行為で1億円以上を稼いでいた会社の元社長が逮捕された 営業許可をえず、キャバクラ店の女性従業員6人を送迎していたという 俳優の高橋智子さんをひき逃げして死亡させる事件で、白タク行為が発覚した 記事を読む おすすめ記事 「一人きりで男湯に入った幼い息子。後日になって打ち明けられたその日の出来事」（神奈川県・70代以上女性） 2026年1月12日 6時0分 元人気グラドルで未婚の母・佐藤寛子が決意の“父親公表”…お相手俳優は批判殺到でインスタのコメント欄閉鎖 2026年1月13日 17時40分 関根勤 芸能界の“枕営業”の実態を激白「僕の知ってるタレントさんで…」「そういうのもあるみたい」 2026年1月13日 19時15分 小雪 夫・松山ケンイチが“家事しない”“育児すり合わせない”姿勢暴露に集まる心配…指摘される“2拠点生活”の影響 2026年1月13日 16時55分 蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤を「ぜんぜん無理」と感じた別れの理由をテレビで告白“生々しさ”に共演者も思わず納得 2026年1月13日 18時0分