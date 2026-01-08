チームみらいの安野貴博代表が８日、国会内で会見し、資産報告で外国証券の保有株数を誤って申告した騒動で謝罪した。安野氏は５日に公開された昨年当選した参院議員の資産等報告書において、アルファベット（グーグルの親会社）、エヌビディア、マイクロソフト、アマゾンの４銘柄を計約６８万株保有していると申告していた。時価総額では３００億円超となるためにネット上を中心にざわつく事態になっていた。安野氏は「株式