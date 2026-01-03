最強の「スカイライン」！ くるまのニュース

日産「史上最強」のスカイラインがスゴい 予約殺到も即完売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2023年に日産のレース部門スカイラインNISMOが手がけた限定モデルが話題に
  • 価格は400Rと同じだが、出力、トルクともにアップした別格のスカイライン
  • 100台限定のエンジンも、徹底したクオリティと完成度でスペシャルだそう
記事を読む

