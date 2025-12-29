28日に東京・下北沢のザ・スズナリで2019年（平31）2月以来6年10カ月ぶりに仕事復帰した、俳優新井浩文（46）が一夜明けた29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「謝罪」と題した文章をnoteにアップしたことを「無料です。誤字、脱字があったら教えてください」m(_ _)mとポストした。noteでは「表に出る仕事をするなら良い出来事の時も、悪い出来事の時もマスコミに取り上げられる覚悟が必要だと個人的には思っております。ですが