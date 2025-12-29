夫婦共働きの家庭が珍しくなくなった今、家事を夫婦で分担することも当たり前になりつつあります。しかし、中には、話し合って家事を分担したはずなのに、夫が家事をすることを「手伝う」と言うケースがあるようです。【豆知識】「えっ…上から目線」これが夫が家事を「手伝う」と言ってしまう“原因”です！SNS上では、そうしたことを言う夫に「手伝うというのがおかしい」「家事は手伝うものじゃなくて、やるもんなの！」