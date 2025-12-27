¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉô¤Ê¤É¡È³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¹â¹»¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉô¤äÀìÌç¥³¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£»³ºê¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºê