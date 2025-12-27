サービス業の株式会社シップが運営する「ＹＯＵＴＨＴＩＭＥＪＡＰＡＮｐｒｏｊｅｃｔ」は２７日までに、高校生を対象にしたカラオケに関する調査結果を公開。以下の通りとなった。【男子高校生がカラオケに行く頻度】（回答６８７）・週１回以上：２．２％・月２〜３回：１１．２％・月１回：１２．７％・２〜３か月に１回：１６．７％・半年に１回：１０．２％・１年に１回：４．５％・１年に１回未満：７．７％・カラオ