イマーシブ・フォート東京は、2026年2月28日をもって営業を終了する。マーケティング会社の刀子会社の刀イマーシブが運営する没入型テーマパークで、お台場のヴィーナスフォート跡地を活用して2024年3月1日にオープンした。刀によると、当初の事業計画では大人数を対象に広い施設面積を要する「ライトな体験」が大半を占めると想定していたものの、実際は人数を限定した「ディープな体験」に需要が強く偏ることが判明したことから