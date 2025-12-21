きょうは全国的に気温が上昇し、宮城県では最高気温が20℃を超えて9月下旬並みとなるなど、記録的な暖かさとなりました。「いつもより暑いなと思って、ピクニックしに来た」宮城県では4つの観測地点で最高気温が20℃を超え、9月下旬並みまで気温が上がったところもありました。宮城県内では観測史上最も遅い20℃の観測となり、これまで最も遅かった2004年の12月5日より16日遅くなりました。最高気温が19.8℃と、10月中旬並みまで上